Filmoteca Vaticana: il doc “Francesco a Cuba”. Giraldi (Cnvf), “convince il racconto sui francescani che abitano l’isola caraibica”

“È un documentario che ben delinea l’attivismo dei frati francescani a Cuba, nel frangente della visita apostolica di papa Francesco, che compare anche brevemente nel film”. Commenta così Massimo Giraldi, presidente della Commissione nazionale valutazione film della Cei, intervenuto ieri alla presentazione in Filmoteca Vaticana del documentario “Francesco a Cuba” di Francesco Conversano e Nene Grignaffini, prodotto da Movie Movie e Rai Cinema. Erano presenti mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la comunicazione della Santa Sede, e i vertici di Rai Cinema, tra cui l’ad Paolo Del Brocco.

Il documentario “Francesco a Cuba” si snoda anche nei giorni di lutto proclamato per la morte del leader Fidel Castro, seguendo il cammino della comunità dei francescani lungo il territorio dell’isola, meditando sulla Lettera enciclica Laudato si’ di papa Francesco. “Le immagini fanno capire – aggiunge il presidente della Cnvf – che ci troviamo in un luogo affascinante e suggestivo, pieno di ricchezze naturali, che la sensibilità dei francescani è in grado di cogliere. Il racconto si snoda in maniera lineare, ma intensa, ben sostenuto da una ritmo adeguato e da un rigore visivo messo in campo dai due autori. L’augurio è che il film trovi al più presto la giusta strada della distribuzione, in sala o in una programmazione televisiva di qualità”.