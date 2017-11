Festival della Dottrina sociale: mons. Zenti, “la Chiesa capace di suggerimenti concreti ad alto quoziente di socialità”

“La Chiesa è capace di suggerimenti concreti per un vivere ad alto quoziente di socialità”. Lo ha detto mons. Giuseppe Zenti, vescovo di Verona, in apertura della settima edizione del festival della Dottrina sociale della Chiesa, ieri sera nella città veneta, che “accoglie volentieri quanti giungono anche dall’estero per momenti di riflessione”. Il presule ha paragonato il “cambiamento” col “progresso”, con lo “sviluppo”. “Si cresce a partire da un’identità per dare frutti nuovi di stagione in stagione”. “Noi siamo orgogliosi – ha aggiunto mons. Zenti – di appartenere a una Chiesa con papi che hanno saputo dare sviluppo in base ai loro tempi e che sono fedeli nel rinnovamento continuo”. Pontefici, secondo il vescovo, “capaci di dare risposte di evangelizzazione vera che non possono non avere ricadute sul sociale”.