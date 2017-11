Festival della Dottrina sociale: mons. Vincenzi, “luogo di dialogo e relazioni virtuose tra realtà che compongono la società”

Il Festival della Dottrina sociale della Chiesa, in corso a Verona, è “un’occasione per vivere la bellezza di un incontro”, un’opportunità per mettere assieme “una varietà di esperienze con uno stile familiare che ci fa sentire a casa”. Mons. Adriano Vincenzi, coordinatore dell’evento, lo ha presentato così, ieri sera, in apertura. “Qui davvero ognuno di noi fa la differenza: può portare una positività che fa gioia”. Poi, uno sguardo alla “pluralità di attori” che vi partecipano: dai professionisti agli imprenditori per “realizzare una circolarità virtuosa tra istituzioni, società civile e realtà economica”. È grazie a questa collaborazione che “la vita si semplifica per tutti. Questo vuole essere un luogo di dialogo e relazioni virtuose tra realtà che compongono la società”.