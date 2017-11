Festival Dottrina sociale: mons. Hamungole (Zambia), “abbiamo affrontato il problema dell’inquinamento col dialogo”

“Nel nostro Paese c’è un inquinamento diffuso prodotto dall’attività industriale, che crea un grande pericolo per le persone. Come Conferenza episcopale dello Zambia abbiamo voluto affrontare il problema col dialogo, invitando attorno a un tavolo gli stakeholder per capire insieme come risolverlo”. Lo ha detto questa mattina mons. Moses Hamungole, vescovo di Monze, in Zambia, durante il festival della Dottrina sociale della Chiesa, in corso a Verona. Una realtà in cui “le linee guida per l’azione sono quelle della “Laudato si’”. “Questa conferenza ha rappresentato l’inizio di un processo, che ha coinvolto imprenditori, esponenti dalle Camere delle miniere, Caritas, società civile, rappresentanti del governo e dell’agenzia di inquinamento”, ha raccontato il vescovo. “L’obiettivo – ha proseguito – è quello di promuovere processi di bene comune. Vogliamo dare un seguito a quest’esperienza con un ‘ecumenical day’ per coinvolgere in questo dialogo anche la Chiesa anglicana, metodista e altri rappresentanti delle religioni presenti nel Paese”. Per promuovere la Dottrina sociale, la Conferenza episcopale dello Zambia sta lavorando anche al progetto di una televisione “che possa dare voce ai più poveri e occuparsi di un processo di evangelizzazione”. “In un contesto di scarso rispetto dei diritti umani – ha concluso – vogliamo diffondere una voce alternativa e di verità, di fronte alla manipolazione politica del partito di governo”.