Festival della Dottrina sociale: card. Tagle, “la Chiesa è rinnovata quando dialoga con le culture, le religioni e con i poveri”

“La Chiesa è rinnovata nella sua identità quando testimonia il regno di Dio nel dialogo con le culture, le religioni e i poveri nel mondo”. Lo ha detto il card. Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila e presidente di Caritas Internazionalis, intervenendo sul tema “Fedeltà è cambiamento”, ieri sera in apertura della settima edizione del festival della Dottrina sociale della Chiesa, a Verona. “Il cambiamento riguarda anche la Chiesa, il suo è rinnovamento, conversione, non un cambio per cercare di produrre qualcosa che prima non esisteva”. Una “Chiesa rinnovata”, ha spiegato il porporato, “prende sul serio la sua porta”. Perché “attraverso di essa la grazia della fede cristiana, del culto e del servizio si diffondono nel mondo. Ma attraverso la porta il mistero della presenza dello Spirito nel mondo viene portato nella Chiesa, specialmente dai fedeli”. Il cardinale ha parlato del “potere dei feriti e degli ultimi nell’offrire la buona novella di comunione e inclusione”. E lo ha fatto, nel corso del suo intervento, durato quasi un’ora, raccontando esperienze personali vissute con i poveri, come quella del venditore di biscotti che lo ha riconosciuto e ha voluto donarglieli o del giovane, lontano da suo padre, conosciuto in un campo-scuola che ha conservato per un anno la maglietta firmata dal cardinale. “Era così – mi ha spiegato quel ragazzo – che si sentiva parte della Chiesa che è la sua famiglia e vedeva me come padre”.