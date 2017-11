Egitto, attentato Sinai: card. Marx, “chi uccide in nome della religione è blasfemo”

“Le immagini di questo massacro mi scuotono, e trovo particolarmente doloroso che sia stata attaccata e portata via la vita di persone che stavano pregando”. È la reazione del card. Reinhard Marx, presidente della Conferenza episcopale tedesca e della Commissione degli episcopati della Comunità europea (Comece), alla notizia dell’attacco terroristico in una moschea, in Egitto, con oltre 230 persone e numerosi feriti. “La mia preghiera è per tutti coloro che sono morti in questo vile attacco, così come per i loro cari”, ha scritto il cardinale in un messaggio. “Noi cristiani ci uniamo in preghiera con tutti i credenti, cristiani e musulmani, che si oppongono risolutamente alla logica dell’odio e della distruzione”. Il cardinale invita alla preghiera anche “per la pacifica convivenza tra tutte le persone, indipendentemente dalla loro religione, origine o visione del mondo”. E pone una ferma condanna: “Chi uccide in nome della religione è blasfemo”.