Disabilità: Trompone di Moncrivello, 14 nuovi laureati in terapia occupazionale

Sono 14 i neodottori in terapia occupazionale, laureatisi nei giorni scorsi presso la casa di cura “Mons. Luigi Novarese” di Moncrivello (Vc) a conclusione del corso di laurea che fa capo al Policlinico Gemelli di Roma. Il giorno precedente alla discussione della tesi, i laureandi hanno svolto la prova pratica abilitante alla professione. “Vari – si legge in una nota – gli argomenti delle tesi: dagli ultimi studi nel settore della rieducazione funzionale della persona anziana, a quelli del bambino, trattato attraverso la riabilitazione equestre”. “La terapia occupazionale – prosegue la nota – è rivolta a tutti pazienti, dai bambini agli anziani e, avendo come obiettivo la riabilitazione della persona, la aiuta a reinserirsi nelle normali occupazioni dell’esistenza quotidiana”. “I ragazzi che hanno conseguito il diploma di laurea – ha spiegato la direttrice del corso, Renata Spalek – svolgeranno la loro professione all’interno di strutture sanitarie, socio-sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale e lavoreranno nell’ambito della prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti da malattie e disordini fisici e psichici, sia con disabilità temporanee che permanenti, utilizzando attività espressive, manuali-rappresentative e ludiche della vita quotidiana”.