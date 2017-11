Diocesi: Torino, anche l’arcivescovo Nosiglia domani farà la spesa per la colletta del Banco alimentare

Domani, sabato 25 novembre, torna anche nei supermercati e ipermercati torinesi come in tutta Italia la colletta alimentare. Si tratta della 21ª Giornata nazionale dell’iniziativa promossa dal Banco alimentare per sostenere parrocchie ed enti caritativi che ogni giorno donano cibo ai poveri. Come negli anni passati, alle 12.30 anche l’arcivescovo di Torino, mons. Cesare Nosiglia, andrà a fare la spesa per il Banco alimentare (quest’anno andrà al supermercato di via Cigna 97). La colletta alimentare, si legge in un comunicato dell’arcidiocesi, “è una proposta che rappresenta una possibile concretizzazione del messaggio per la Giornata dei poveri (prima edizione il 19 novembre 2017)”. Il presidente della Fondazione Banco alimentare, Andrea Giussani, afferma: “Che cosa c’è di più semplice che acquistare alimenti per la mia famiglia e per me stesso, un gesto abituale e quotidiano e fare lo stesso, almeno una volta, per una famiglia che questa spesa non può fare?”. In Piemonte aderiscono all’iniziativa 1.250 punti vendita, sono impegnati oltre 12 mila volontari. Sono 588 le strutture caritative convenzionate con il Banco alimentare che aiutano 113.200 persone nell’anno.