Diocesi: Ravenna-Cervia, torna il Cafè Teologico per parlare di vita e fede ai giovani

Torna il tradizionale appuntamento con il Cafè Teologico, organizzato dalla Pastorale giovanile della diocesi di Ravenna con una formula del tutto rinnovata. Tre serate con un format stile “talk” per approfondire i temi più caldi dell’attualità, della vita e della fede dei giovani tra i 18 e i 30 anni. Il via stasera, alle 20,45, in Seminario per il primo incontro nel quale si parlerà di “Stranieri in Europa o dell’Europa?”. Interverrà Naville Saydaoui, un italiano di seconda generazione di origini marocchine che lavora per la Caritas di Reggio-Emilia. Assieme a lui, Marco de Carolis, giudice minorile a Pesaro, insegnante di religione e promotore di progetti che coinvolgono i giovani nelle scuole della sua città. Per ogni serata, infatti, altra novità di “Talk4cafè”, saranno due i relatori che prenderanno la parola: “Non sarà un dibattito – chiarisce la responsabile della formazione della Pastorale giovanile, Elisabetta Coffari – ma si affronterà il tema da punti di vista differenti”. Nuovo anche il luogo nel quale si terranno gli incontri, il Seminario arcivescovile di piazza Duomo che nelle intenzioni della Pastorale giovanile dovrebbe diventare una “casa per i giovani”: qui infatti si sono trasferiti anche i nuovi uffici della Pastorale che si occupa degli under 35. Saranno inaugurati domani con la prima serata di “Talk4Cafè”. Resta invece il contesto informale sperimentato negli altri anni, con caffè, the e pasticcini a condire e riscaldare la serata. “Dipendenze legate ad internet” e “lavoro e vocazione” sono gli altri temi che verranno presentati nelle altre due serate.