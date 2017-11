Diocesi: mons. Tani (Urbino) chiede ai fedeli di pregare per la salute del vicario generale

Un invito a pregare per il ristabilimento in salute del vicario generale: lo rivolge l’arcivescovo di Urbino-Urbania-Sant’Angelo in Vado, mons. Giovanni Tani, che rivolgendosi ai fedeli spiega: “Ieri ho potuto far visita a don Pippo Tabarini, vicario generale, nella casa di cura Malatesta Novello di Cesena. Come sapete ha subito un’operazione di ernia inguinale ma sono subentrate delle complicazioni. Grazie a Dio, ora è in fase di risoluzione dell’emergenza e fra due giorni al massimo potrà ritornare in reparto dalla cura intensiva”. “Attendiamo con pazienza il suo completo ristabilimento che richiederà un po’ di tempo e continuiamo a pregare per lui perché possa riprendere il suo prezioso impegno di parroco e di vicario”, l’invito del presule alla comunità diocesana.