Diocesi: Milano, convegno “Scienza e società. 100 anni dopo Weber”. Riflessione su ricerca, politica e fede

A un secolo dalla conferenza di Monaco di Max Weber, la diocesi di Milano, nell’ambito dei “Dialoghi di vita buona” e l’Università Statale di Milano organizzano una giornata “per riflettere sul senso della professione dello scienziato e sul suo rapporto con la politica, la costruzione della società e l’istanza della spiritualità”. L’iniziativa, chiarisce una nota della curia milanese, dal titolo “Scienza e società. 100 anni dopo Weber” è in programma lunedì 27 novembre 2017 alle 10 nell’aula magna dell’Università Statale di Milano (via Festa del Perdono 7). Per mons. Luca Bressan, vicario episcopale per la cultura della diocesi, la domanda sul cammino della scienza è una questione che riguarda tutti in modo diretto: “Max Weber si immaginava una scienza libera ed autonoma, alla quale consacrare energie, risorse e l’esistenza umana. Cento anni dopo è possibile costruire bilanci più realistici, riconoscere i confini della scienza e i suoi limiti, oltre che i traguardi raggiunti e le scoperte che stanno migliorando la vita. È possibile inoltre rileggere il rapporto tra scienza e religione e riscoprire che l’umanità ha bisogno di persone e di istituzioni che facciano della scienza e della ricerca scientifica la loro vocazione, nella certezza che la cura per la casa comune passa da questa assunzione di responsabilità”.

Protagonisti dell’incontro saranno Giuseppe Testa, biologo molecolare e bioeticista dell’Università Statale di Milano e Istituto europeo di oncologia; Mauro Magatti, sociologo ed economista dell’Università Cattolica; Massimo Cacciari, filosofo, Università Vita e salute San Raffaele di Milano; Alberto Strumia, teologo, filosofo della scienza alla Facoltà di Teologia dell’Emilia Romagna e Gianluca Vago, rettore dell’Università Statale di Milano. Per informazioni www.dialoghidivitabuona.it