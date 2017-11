Diocesi: Grosseto, domenica in cattedrale la 15ª rassegna di musica sacra

Domenica 26 novembre, nella solennità di Cristo Re, si terrà la 15ª rassegna diocesana di musica sacra “Cantiamo al nostro Re”. L’iniziativa è promossa dall’Ufficio liturgico, sezione musica sacra, della diocesi di Grosseto e ormai da alcuni anni si tiene nella domenica che chiude l’anno liturgico. Mutuando dall’esperienza dello scorso anno, quando la rassegna si inserì all’interno del Giubileo straordinario della misericordia, anche l’edizione 2017 sarà molto di più della sola rassegna musicale per cori e corali parrocchiali. “Il ricordo dell’edizione passata, quando i coristi ebbero modo di celebrare il loro momento giubilare con il vescovo, è ancora vivo. – commenta Luca Bernazzani, responsabile della sezione musica sacra dell’Ufficio liturgico diocesano –. Come Ufficio liturgico abbiamo pensato di mantenere il senso del ‘pellegrinaggio’ verso la cattedrale proponendo a tutti i partecipanti un’esperienza di Chiesa. La rassegna, infatti, non è una semplice esibizione, ma un’occasione di preghiera e di valorizzazione del valore liturgico e pastorale del canto nelle celebrazioni”.

E così domenica i coristi si ritroveranno a Porta Corsica intorno alle 14.45 e da lì muoveranno processionalmente verso la cattedrale, cantando “Gloria a te Cristo Gesù”, inno del grande Giubileo del 2000 e che ben si adatta alla solennità di Cristo Re. Collettivamente saranno eseguiti anche “Te lodiamo Trinità” e il “Salve Regina” gregoriano, mentre a conclusione della rassegna verrà cantato l’Inno alla Madonna delle Grazie. Una volta giunti in duomo e concluso il momento di preghiera, inizierà la rassegna vera e propria: ogni coro si esibirà con un brano della durata massima di 5 minuti. Alle 18 il vescovo Rodolfo Cetoloni presiederà la Messa in cattedrale, che sarà animata dal canto della corale Puccini come occasione per celebrare Santa Cecilia, patrona della musica, la cui memoria liturgica cade il 22 novembre.