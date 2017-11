Diocesi: Grosseto, da domani al monastero di Poggi del Sasso quattro giornate sul monachesimo antecedente a san Benedetto

Saranno dedicate alla scoperta del monachesimo prima di san Benedetto le “Conversazioni a Siloe” che prenderanno il via domani, sabato 25 novembre, al monastero di Poggi del Sasso. Si tratta di quattro giornate, in programma fino ad aprile 2018, in cui verrà proposto “un percorso sul monachesimo, fra storia e spiritualità, per incontrare persone che hanno accolto l’invito di Dio a seguirlo nella vita monastica, carisma multiforme che ha arricchito la Chiesa in ogni contesto storico”. Il primo incontro sarà su sant’Antonio del deserto; poi sarà la volta di san Pacomio (27 gennaio), san Basilio (24 febbraio) e, infine, dei santi Martino e Agostino (14 aprile). Ogni incontro, guidato da padre Stefano Piva, monaco della comunità monastica di Poggi del Sasso, avrà inizio alle 15.30 nella sala san Bernardo del monastero. Si aprirà con la conversazione dedicata al santo monaco, poi il Rosario, i Vespri coi monaci, la cena insieme e la preghiera di Compieta.