Diocesi: Assisi, domenica spettacolo di solidarietà per realizzare un oratorio a Cascia

È già tutto esaurito per il grande spettacolo di solidarietà, dal titolo “A te grido, Signore mia roccia”, che la Pastorale giovanile della diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino organizza domenica 26 novembre alle ore 18 presso il teatro Lyrik di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. “Una importante iniziativa di fratellanza dedicata alle zone colpite dal sisma dello scorso anno che permetterà di devolvere le offerte raccolte dalla Caritas della arcidiocesi di Spoleto-Norcia per la realizzazione di un oratorio a Cascia – spiega una nota della diocesi -. Sarà un evento in musica e condivisione che vedrà la partecipazione dei vescovi dell’Umbria, dei sindaci unitamente alle autorità locali e che culminerà con l’adorazione eucaristica”. I nove artisti che si esibiranno – The Sun, Debora Vezzani, fra’ Alessandro Brustenghi, suor Graciela, Marco Mammoli, Giuseppe Bruno (Eight), Vigno, Marì e il Corogiovani diocesano – “metteranno il loro talento a disposizione di una giusta causa comune: aiutare a non dimenticare le popolazioni colpite dal sisma del Centro Italia donando loro un sostegno concreto”.