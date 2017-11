Diocesi: Albano, giovedì 30 nuovo appuntamento con “Media cattolici al servizio della democrazia”. Ospite Massimiliano Padula

Dopo la buona riuscita del primo incontro, in cui il vescovo di Albano, mons. Marcello Semeraro, ha parlato di come i mezzi di comunicazione intervengono nel dibattito sul fine vita, torna un nuovo appuntamento con il ciclo di laboratori “Media cattolici al servizio della democrazia”. Il progetto organizzato dall’Ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Albano questa volta vedrà la partecipazione di Massimiliano Padula, docente di comunicazione alla Pontificia Università Lateranense. Presidente dell’Associazione italiana telespettatori e conduttore di #Felicieconnessi su Telepace, l’ospite tratterà il tema delle trasformazioni dell’informazione. A introdurre e moderare l’incontro ci saranno don Alessandro Paone, delegato regionale per la Federazione italiana settimanali cattolici, e Mirko Giustini, giornalista di Lazio sette. Lo svolgimento prevede una relazione dell’ospite, una breve intervista e un botta e risposta con il pubblico. L’appuntamento è a ingresso libero e gratuito e si terrà il 30 novembre, nei locali della parrocchia di Sant’Eugenio I papa, sita in Largo Sant’Eugenio 30, a Pavona di Castel Gandolfo. Per informazioni e aggiornamenti ci si può iscrivere alla newsletter mandando una mail all’indirizzo comunicazioni@diocesidialbano.it e/o leggere le breaking news sull’evento Facebook Media cattolici al servizio della democrazia.