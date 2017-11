Colombia: mons. Henao (Pastorale sociale) nominato presidente del Comitato nazionale della riconciliazione

La Chiesa colombiana è sempre più in prima linea nella promozione della pace e della riconciliazione. Dopo la nomina del gesuita padre Francisco de Roux alla presidenza della Commissione per la verità (organismo previsto dagli accordi pace con le Farc), ieri il Comitato nazionale del Consiglio nazionale della pace, della riconciliazione e della convivenza ha nominato presidente mons. Héctor Fabio Henao, direttore del Segretariato nazionale per la pastorale sociale. Il Comitato nazionale è un organo esecutivo delle decisioni del Consiglio nazionale della pace. Una delle sue funzioni è la progettazione e l’esecuzione del Programma di riconciliazione, coesistenza e prevenzione della stigmatizzazione, con la partecipazione di realtà territoriali. Il Comitato è composto da 13 rappresentanti, sette dei quali provenienti dalla società civile, tre da agenzie statali e tre dalla libera scelta di coloro che costituiscono il Consiglio. Tra gli altri compiti della Commissione spicca quello di incoraggiare e articolare l’esercizio dell’educazione, della pace, della riconciliazione e della convivenza.