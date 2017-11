Beni culturali ecclesiastici: lunedì 27 novembre il convegno “Storie fuori serie. Gli archivi storici ecclesiastici in una nuova prospettiva condivisa”

Si svolgerà lunedì 27 novembre dalle 9.30 alle 17 a Roma, presso l’Archivio centrale dello Stato (piazzale degli Archivi, 7), il convegno “Storie fuori serie. Gli archivi storici ecclesiastici in una nuova prospettiva condivisa”. L’evento è organizzato dall’Ufficio Nazionale per i beni ecclesiastici e l’edilizia di culto della Cei, in collaborazione con l’Archivio centrale dello Stato.

I lavori saranno aperti da monsignor Michele Castoro, presidente del Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell’edilizia di culto, e da Eugenio Lo Sardo, sovrintendente dell’Archivio centrale dello Stato.

Il programma del convegno è disponibile sul sito www.chiesacattolica.it/bce insieme agli abstract degli interventi. I testi disponibili saranno pubblicati in rete in tempo reale.

“La missione essenziale di un archivio – spiega don Valerio Pennasso, direttore dell’ufficio Cei – sta nell’offrire la possibilità di riunificare la storia delle persone, che vivono in una determinata comunità, attraverso il racconto dei documenti. Chi vi lavora, dunque, deve sentirsi radicato nel proprio territorio ma anche parte di una rete di istituzioni aperte e collaborative, con l’obiettivo di far crescere la community e il servizio alle persone”.

In occasione del convegno sarà presentata anche la nuova versione di BeWeb (www.beweb.chiesacattolica.it), il portale dei beni culturali ecclesiastici (storici e artistici, architettonici, archivistici e bibliografici) che, si legge in una nota, “viene alimentato grazie al lavoro quotidianamente svolto in tutte le diocesi italiane a servizio dell’intera comunità”.