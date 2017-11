Azione Cattolica: domani a Roma seminario “Ascoltare per camminare. L’Acr per il protagonismo di tutti i battezzati”

“In famiglia, in parrocchia, in diocesi e nel quotidiano in genere imparo e faccio mio solo ciò a cui porgo l’orecchio. Al contempo la forza di una proposta e il coraggio della sua scelta passano dal desiderio di ascoltarsi reciprocamente e completarsi nel cogliere il bene e il bello che il cammino di ogni giorno riserva alla vita di ciascuno”. Con queste parole Claudia D’Antoni presenta “Ascoltare per camminare. L’Acr per il protagonismo di tutti i battezzati”, seminario di programmazione organizzato dall’Azione cattolica dei ragazzi il 25 e 26 novembre a Roma presso il Pontificio Collegio spagnolo (via di Torre Rossa 2 ). Il seminario, chiarisce la nota pubblicata su www.azionecattolica.it, “sarà un’occasione per verificare e ripensare il #FuturoPresente dell’Acr insieme agli oltre 300 responsabili, vice-responsabili, assistenti diocesani, incaricati e assistenti regionali Acr provenienti da tutta Italia”. “Ascoltare per camminare rappresenta dunque un nuovo esercizio di riflessione e discernimento che – spiega D’Antoni – aiuterà a continuare a tenere fisso lo sguardo sui desideri e le attese dei ragazzi, porsi all’altezza e in ascolto del loro cuore, della voce della Chiesa e delle sollecitazioni del tempo presente”.

Fra i relatori figurano: Matteo Truffelli, presidente nazionale Ac; mons. Marcello Semeraro, vescovo di Albano e segretario del Consiglio dei cardinali; Ugo De Siervo, presidente emerito della Corte costituzionale e presidente dell’Istituto di diritto internazionale della pace Giuseppe Toniolo”. Le conclusioni saranno affidate a Luca Marcelli, responsabile nazionale Acr.