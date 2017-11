Arte: Bologna, alla Raccolta Lercaro da lunedì 27 novembre “Maria. La bellezza di un volto tra passato e presente”

Verrà inaugurata lunedì 27 novembre, presso gli spazi della Raccolta Lercaro a Bologna, la mostra “Maria. La bellezza di un volto tra passato e presente”. Alla cerimonia, in programma per le 17.45, sarà presente anche il vescovo ausiliare emerito di Bologna, mons. Ernesto Vecchi, che è anche presidente della Fondazione Cardinale Giacomo Lercaro. La mostra ospiterà tre opere di Ettore Frani, Marcello Mondazzi e Daniela Novello realizzate in occasione di “Devotio”, esposizione di opere per il mondo religioso che si è tenuta a Bologna dall’8 all’11 ottobre scorsi. “A due giovani artisti, Ettore Frani e Daniela Novello, sono state commissionate opere d’arte a soggetto mariano”, si legge in una nota, “sia per commemorare il centenario delle apparizioni a Fatima, sia, soprattutto, per proporre un tema di attuale devozione, indagato molte volte dagli artisti del passato talvolta cercando di cogliere i lineamenti della tenerezza, altre quelli della regalità, ma sempre l’espressione dell’intensità del silenzio interiore che, dai passi evangelici, emerge come tratto caratterizzante la personalità di Maria di Nazareth”. “Marcello Mondazzi, artista che già più volte si è cimentato con tematiche sacre, ha proposto – prosegue la nota – una sua opera sempre sul tema mariano, esposta anch’essa nello spazio di Devotio, accompagnando con la sua esperienza il lavoro dei due giovani artisti”. Le opere d’arte di Frani e Novello sono state offerte da “Devotio” alle diocesi di Rieti e Ascoli Piceno per essere collocate all’interno delle chiese provvisorie di Amatrice e Arquata del Tronto, dove verranno portate a inizio gennaio 2018.