Violenza sulle donne: Venezia, il consiglio delle Chiese cristiane promuove domani una veglia di preghiera

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne (istituita dall’Onu nel 1999 e che si tiene sabato 25 novembre), il Consiglio locale delle Chiese cristiane di Venezia promuove una veglia di preghiera in programma la sera di domani, venerdì 24 novembre, alle 20.30, presso la chiesa ortodossa romena di S. Lucia in via Monte Piana 35, a Mestre. L’iniziativa ecumenica, si legge in un comunicato, “intende così rispondere all’appello contro la violenza alle donne firmato dai rappresentanti delle Chiese cristiane a Roma il 9 marzo 2015, offrendo un segnale di impegno, di sensibilizzazione e di attenzione anche nel territorio veneziano”. “Donna, perché piangi?” lo slogan dell’incontro. “La domanda attenta e sollecita dell’angelo e di Gesù risorto – affermano gli organizzatori della veglia – diventi la nostra domanda e ci impegni ad asciugare quelle lacrime. E possano, anche da questo piccolo ma significativo gesto, nascere tante altre iniziative di preghiera, predicazione, educazione e azione per sradicare la pianta cattiva di culture, leggi e tradizioni, che ancora oggi, in varie parti del mondo, discriminano la donna, non di rado avvilendola nel ruolo di semplice oggetto di cui disporre”.