Violenza sulle donne: Cif, necessari “prevenzione sin dall’infanzia” e “servizi di presa in carico e aiuto per i maltrattanti”

“In ambito educativo occorre intervenire in un’ottica di prevenzione sin dai primi anni dell’infanzia per contrastare i diffusi stereotipi nel rispetto della naturale differenza uomo-donna, insegnando che il rispetto reciproco è il fondamento di una società civile”. È quanto è affermato in un documento curato dal coordinamento nazionale del Centro italiano femminile (Cif) “Prevenzione, sensibilizzazione e contrasto alla violenza sulle donne”, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. “I drammatici numeri dei casi di violenza – si legge – che vedono vittime le donne di qualunque età, anche con disabilità fisiche, sensoriali e cognitive e dovunque – ambienti domestici, lavorativi, sociali – non lasciano indifferente il Cif, da oltre 70 anni impegnato, a partire dalla famiglia, a promuovere azioni di presenza e sensibilizzazione contro l’aggressività e la violenza nei riguardi delle donne, e attivo attraverso i propri Centri antiviolenza presenti sull’intero territorio nazionale”. “Poiché la violenza contro le donne è accompagnata spesso dalla ‘non denuncia’, dal silenzio di chi la subisce, e dalla solitudine che accresce la fragilità della vittima”, il Cif ribadisce che “anche i mass-media tutti, devono fare la loro parte, stigmatizzando il linguaggio volgare, le immagini offensive, i comportamenti lesivi della dignità della donna”. Inoltre, “è necessario istituire servizi di presa in carico e di aiuto per i maltrattanti che agiscono la violenza, per tentare di contenere il fenomeno della aggressività maschile, offrendo così anche giusta protezione e sicurezza alla vittima”. “Il Cif – conclude il documento – auspica che questa giornata non sia solo il rituale momento della denuncia, ma l’inizio di un’alleanza tra Istituzioni, società civile, associazioni, scuola, mondo dell’informazione, della cultura e dello sport. Sia un’autentica mobilitazione della coscienza del Paese”.