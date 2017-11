Scalabriniani: Roma, il 27 novembre forum su “Dignità umana e diritti umani dei rifugiati”

Sarà “Dignità umana e diritti umani dei rifugiati” il tema del forum che si terrà lunedì 27 novembre, a Roma, per iniziativa della Cattedra Unesco in Bioetica e diritti umani assieme al Simi (Scalabrini international Migration Institute) e ad altri enti. L’iniziativa, all’interno del progetto europeo “European citizens for solidarity” (Eurosol) cofinanziato dal programma “Europe for Citizens” dell’Unione europea, si terrà dalle 9.30 alle 18 presso l’aula master dell’Università Europea di Roma e dell’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. “L’obiettivo del forum – si legge in una nota – è promuovere il dialogo interculturale, trovare soluzioni e proposte creative attraverso l’informazione, la conoscenza e la condivisione di competenze”. “Accanto agli esperti – proseguono i promotori – i protagonisti saranno i rifugiati e i migranti stessi, come pure i politici interessati sull’attuale sfida migratoria”. La prima sessione su “Rifugiato, opportunità o minaccia? Contesto, cause e prospettive. La situazione del rifugiato: le voci dei protagonisti” vedrà l’intervento di padre Aldo Skoda, direttore del Simi. Si proseguirà con un focus su “Diritti e doveri del rifugiato in prospettiva di bioetica” mentre in conclusione di giornata verrà affrontato il tema “Integrazione del rifugiato in prospettiva interculturale e religiosa”. Parteciperanno il direttore della Cattedra Unesco, Alberto Garcia, Giorgio de Acutis, della Croce Rossa Italiana-Comitato area metropolitana di Roma Capitale, e Veronica Roldan, dottoressa di ricerca in Sociologia e metodologia della ricerca sociale.