Rohingya: firmato accordo tra governi Myanmar e Bangladesh per il rientro dei rifugiati nel Rakhine

I governi di Myanmar e Bangladesh hanno firmato oggi un accordo per il ritorno nello Stato del Rakhine delle centinaia di migliaia di rifugiati musulmani Rohingya fuggiti in seguito alle violenze dell’esercito dopo gli attacchi terroristici del 25 agosto. Fonti locali avevano annunciato questa mattina di negoziazioni in corso in vista di un imminente accordo. L’agenzia Reuters ha confermato poco fa che la firma è avvenuta oggi dopo un incontro a Naypyitaw, capitale del Myanmar, tra la leader de facto Aung San Suu Kyi e il primo ministro del Bangladesh Abul Hassan Mahmood Ali. Papa Francesco visiterà i due Paesi dal 27 novembre al 2 dicembre.