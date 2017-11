Rifiuti: Cittadinanzattiva, domani il Dossier 2017 con i risultati dell’indagine su tariffe raccolta, trasporto, recupero e smaltimento

In occasione della IX edizione della Settimana europea della riduzione dei rifiuti (18 – 26 novembre), che quest’anno si è concentrata sul tema del riuso come suggerisce lo slogan “Riusa e ripara: Dai una seconda vita agli oggetti!”, l’Osservatorio prezzi e tariffe di Cittadinanzattiva presenterà domani il Dossier rifiuti 2017 in cui per la decima annualità saranno illustrati i risultati dell’indagine sulle tariffe sostenute dai cittadini per la raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati. “Proprio in un periodo in cui i problemi legati all’inesatta applicazione della tariffa riguardano i cittadini di molti comuni – si legge in un comunicato -, Cittadinanzattiva continua a fornire informazioni sul calcolo e sull’importo della tariffa nei capoluoghi di provincia delle regioni italiane ricordando che la tassa sui rifiuti, denominata Tari dal 2014, si compone di una parte fissa da moltiplicare per i mq dell’abitazione, e da una variabile individuata a seconda del numero di componenti del nucleo familiare, aggiungendo ad esse un tributo provinciale”.