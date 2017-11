Papa Francesco: preghiera per la pace in Sud Sudan e R.D.Congo, “vogliamo gettare semi di pace”

“Stasera, con la preghiera, vogliamo gettare semi di pace nella terra del Sud Sudan e della Repubblica Democratica del Congo, e in ogni terra ferita dalla guerra”. Con queste parole il Papa ha cominciato l’omelia della celebrazione di preghiera per la pace in Sud Sudan e nella Repubblica democratica del Congo, svoltasi questo pomeriggio nella basilica di S. Pietro. “Nel Sud Sudan avevo già deciso di compiere una visita, ma non è stato possibile”, ha ricordato Francesco: “Sappiamo però che la preghiera è più importante, perché è più potente: la preghiera opera con la forza di Dio, al quale nulla è impossibile. Per questo ringrazio di cuore quanti hanno progettato questa veglia e si sono impegnati per realizzarla”. “Cristo Risorto ci invita. Alleluia!”, ha esclamato poi il Papa citando il canto in lingua swahili che ha accompagnato le parole di ingresso, “con alcune immagini dei due Paesi per i quali in particolare preghiamo”.