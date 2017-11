Papa Francesco: preghiera per la pace in Sud Sudan e R.D.Congo, “la pace è possibile perché Gesù ha preso su di sé tutto il male del mondo”, compresa la guerra

“Noi cristiani crediamo e sappiamo che la pace è possibile perché Cristo è risorto”. A ricordarlo è stato il Papa, nell’omelia della celebrazione di preghiera per la pace in Sud Sudan e nella Repubblica democratica del Congo, svoltasi questo pomeriggio nella basilica di San Pietro: “Lui ci dona lo Spirito Santo, che abbiamo invocato. Come ci ha ricordato poco fa san Paolo, Gesù Cristo è la nostra pace”. “Sulla croce – ha proseguito Francesco – egli ha preso su di sé tutto il male del mondo, compresi i peccati che generano e fomentano le guerre: la superbia, l’avarizia, la brama di potere, la menzogna… Tutto questo Gesù ha vinto con la sua risurrezione. Apparendo in mezzo ai suoi amici dice: ‘Pace a voi!’. Lo ripete anche a noi stasera, qui: ‘Pace a voi!’. Senza di te, Signore, vana sarebbe la nostra preghiera, e illusoria la nostra speranza di pace. Ma Tu sei vivo e operi per noi e con noi, Tu, nostra pace!”.