Papa Francesco: nomina mons. Lorenzo Leuzzi vescovo di Teramo

Papa Francesco ha nominato vescovo di Teramo mons. Lorenzo Leuzzi, trasferendolo dalla sede titolare di Cittanova e dall’ufficio di vescovo ausiliare di Roma. Ne dà notizia oggi la sala stampa vaticana, riportando alcune note biografiche di mons. Leuzzi: è nato a Trani, provincia di Bari e arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, il 25 settembre 1955. Dopo gli studi liceali classici è entrato in seminario e, come alunno dello studio teologico di Bari, ha conseguito il baccellierato in teologia (1979), completando, poi, la formazione al sacerdozio al Pontificio seminario romano maggiore. Si è laureato in medicina e chirurgia presso l’Università di Bari (1980), con specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni presso l’Università Cattolica di Roma (1983). Ha conseguito la licenza in diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense (1983) e il dottorato in teologia morale presso la Pontificia Università Gregoriana (1985). È stato ordinato sacerdote per la diocesi di Roma il 2 giugno 1984 dal card. Ugo Poletti nella cattedrale di Trani. Ha svolto i seguenti incarichi: assistente ecclesiastico all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; incaricato della pastorale universitaria della diocesi di Roma; direttore della Congregazione Mariana di Maria Immacolata e della scuola di religione San Filippo Neri all’Esquilino; rettore della chiesa di San Filippo Neri all’Esquilino; direttore dell’Ufficio per la pastorale universitaria del Vicariato di Roma; membro della Commissione dell’educazione cattolica, la scuola e l’università della Conferenza episcopale laziale; rettore della chiesa di San Gregorio Nazianzeno a Montecitorio e cappellano della Camera dei deputati al Parlamento italiano. Dal 1993 è cappellano di Sua Santità. Eletto vescovo titolare di Cittanova ed ausiliare di Roma il 31 gennaio 2012, ha ricevuto la consacrazione episcopale il 14 aprile successivo. Come vescovo ausiliare di Roma è delegato per la pastorale universitaria e la cultura e cappellano della Camera dei deputati della. In seno alla Conferenza episcopale italiana è membro della Commissione episcopale per l’educazione cattolica, la scuola e l’università nonché membro del Consiglio di soprintendenza della Libreria editrice vaticana. Mons. Leuzzi è autore di numerose pubblicazioni di carattere culturale e teologico-pastorale.