Papa Francesco: ai francescani, “in dialogo con tutto il creato, superando qualunque calcolo economico o romanticismo irrazionale”

Entrare in “dialogo con tutto il creato”, “superando qualunque calcolo economico o romanticismo irrazionale”. È la consegna finale del Papa alle famiglie francescane, ricevute oggi in udienza. Per il Santo di Assisi, ha ricordato Francesco, “il creato era come uno splendido libro nel quale Dio ci parla e ci trasmette qualcosa della sua bellezza. La creazione è come una sorella, con la quale condividiamo l’esistenza, e come una madre bella che ci accoglie tra le sue braccia”. “Oggi questa sorella e madre si ribella perché si sente maltrattata”, le parole del Papa: “Davanti al deteriorarsi globale dell’ambiente, vi chiedo che come figli del Poverello entriate in dialogo con tutto il creato, prestandogli la vostra voce per lodare il Creatore, e, come faceva san Francesco, abbiate per esso una particolare cura, superando qualunque calcolo economico o romanticismo irrazionale. Collaborate con varie iniziative alla cura della casa comune, ricordando sempre la stretta relazione che c’è tra i poveri e la fragilità del pianeta, tra economia, sviluppo, cura del creato e opzione per i poveri”.