Notizie Sir del giorno: preghiera del Papa per la pace in Sud Sudan e R.D. Congo, Conferenza internazionale delle organizzazioni sindacali in Vaticano, don Luigi Sturzo, violenza sulle donne

Papa Francesco: preghiera per pace in Sud Sudan e R.D. Congo, abbattere “muri di inimicizia”. “Quanta ipocrisia nel tacere o negare le stragi di donne e bambini”. Appello ai governi

“Il Signore Risorto abbatta i muri dell’inimicizia che oggi dividono i fratelli, specialmente nel Sud Sudan e nella Repubblica Democratica del Congo”. Si è conclusa con questo auspicio, in forma di preghiera, l’omelia del Papa per la pace in Sud Sudan e nella Repubblica democratica del Congo. “Soccorra le donne vittime di violenza nelle zone di guerra e in ogni parte del mondo”, il primo grido sussurrato risuonato nella basilica di San Pietro: “Salvi i bambini che soffrono a causa di conflitti a cui sono estranei, ma che rubano loro l’infanzia e a volte anche la vita”. “Quanta ipocrisia nel tacere o negare le stragi di donne e bambini! Qui la guerra mostra il suo volto più orribile”, ha ammonito Francesco. (clicca qui)

Lavoro: Accaputo (Buenos Aires), “costruire un’agenda strategica” per “dare voce agli esclusi dal sistema”

“Costruire un’agenda strategica che ci permetta di essere protagonisti di un mondo migliore, dove la dignità di tutti i lavoratori sia riconosciuta, rispettata e promossa, aiutando a dare risposte alla crisi prodotta da una concezione unidimensionale dello sviluppo”. Così padre Carlos Accaputo, direttore della pastorale sociale di Buenos Aires, ha illustrato una delle priorità della Conferenza internazionale delle organizzazioni sindacali, in corso in Vaticano fino a domani, per iniziativa del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale. (clicca qui)

Luigi Sturzo: mons. Tasciotti (Giudice istruttore), “fu sintesi fra l’essere cittadino e sacerdote”

“Don Sturzo non aveva una ideologia ma seguiva una dottrina che era l’amore di Dio”. Lo ha detto monsignor Francesco Maria Tasciotti, giudice istruttore della Causa di beatificazione e canonizzazione del servo di Dio don Luigi Sturzo, giunta al termine della fase diocesana. Questa mattina i motivi dell’apertura del percorso sono stati illustrati in una conferenza stampa a Roma, insieme all’annuncio della nuova fase, quella apostolica, che si compirà in Vaticano. La causa è durata 22 anni e ha raccolto oltre 180 testimonianze. (clicca qui)

Violenza sulle donne: Eures, 114 femminicidi nei primi 10 mesi del 2017

Sono 114 le donne vittime di femminicidio nei primi 10 mesi del 2017. Lo rivela il quarto rapporto di Eures sul femminicidio in Italia, diffuso in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne che ricorre sabato 25 novembre. Nella nuova indagine statistica, l’Istituto di ricerca approfondisce dinamiche ed evoluzione del fenomeno segnalando ancora una volta l’inadeguatezza della risposta istituzionale alla domanda di protezione e aiuto delle donne vittime di violenza. (clicca qui)

Lotta alla mafia: Cafiero De Raho (procuratore nazionale), “nostra la migliore legislazione nel mondo, ma non è sufficiente. Necessaria collaborazione”

“La legislazione italiana nel contrasto alle mafie è enorme, la migliore, la più forte. Ma non è sufficiente. È necessaria una collaborazione, una sinergia che ritengo il modello indispensabile. Una collaborazione fra tutti i soggetti istituzionali, magistratura e forze dell’ordine che sono anch’esse le migliori del mondo. Gli altri Paesi le guardano come esempi a cui uniformarsi”. Lo ha affermato oggi pomeriggio Federico Cafiero De Raho, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, intervenendo a Milano agli Stati generali della lotta alle mafie. (clicca qui)

Lituania: mons. Grusas (Conferenza episcopale), “il Papa ha espresso il desiderio di visitare il nostro Paese”

“Abbiamo ricevuto dal nunzio la notizia che il Papa ha espresso il desiderio di visitare il nostro Paese. Siamo molto entusiasti di questo”. Lo ha detto ai giornalisti il presidente della Conferenza episcopale lituana, nonché arcivescovo di Vilnius, mons. Gintaras Grusas, a conclusione dei lavori dell’Assemblea plenaria, che si sono svolti nella capitale il 21-22 novembre. Non ci sono ancora date in calendario per questa visita, riferisce il sito dell’arcidiocesi di Vilnius. Sarà “un viaggio pastorale”, ha precisato mons. Grusas. (clicca qui)

Papa Francesco: nomina mons. Lorenzo Leuzzi vescovo di Teramo e padre Daniele Libanori e don Paolo Ricciardi vescovi ausiliari di Roma

Papa Francesco ha nominato vescovo di Teramo mons. Lorenzo Leuzzi, trasferendolo dalla sede titolare di Cittanova e dall’ufficio di vescovo ausiliare di Roma (clicca qui) e vescovi ausiliari di Roma padre Daniele Libanori, rettore della chiesa di san Giuseppe dei Falegnami al Foro Romano, e don Paolo Ricciardi, del clero romano, parroco della parrocchia San Carlo da Sezze, assegnando loro rispettivamente le sedi titolari di Buruni e di Gabi. (clicca qui)