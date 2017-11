Media: SpC, a gennaio 2018 la 22ª edizione delle “Giornate Saint François de Sales” per la prima volta a Lourdes

Si terrà dal 24 al 26 gennaio 2018 a Lourdes la 22ª edizione delle “Giornate Saint François de Sales”, promosse dalla Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, in collaborazione con la Federazione dei media cattolici (Fmc). L’appuntamento, rivolto ai professionisti e ai ricercatori dei media, cattolici e non, francesi o di altra nazionalità, è stato organizzato per quattro anni a Thonon‐les‐Bains (1995‐1999) e per diciassette ad Annecy (2001‐2017), culla di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. L’anno prossimo, per la prima volta, si svolgerà a Lourdes sul tema “Media & verità”. “Il tema pastorale della città mariana per il 2018 – si legge nella presentazione – è, infatti, costruito intorno alla condivisione e alla trasmissione della Parola. Sotto lo sguardo di Maria – sul tema ‘Media & verità’ – potremo dare un significato concreto all’esortazione di Papa Francesco” al Regina coeli della Giornata mondiale delle comunicazioni sociali 2017: “‘che la comunicazione, in ogni sua forma, sia effettivamente costruttiva, al servizio della verità'”.