Malesia: mons. Becciu (Santa Sede), la Chiesa incoraggia “cultura dell’incontro che privilegia il dialogo, la mutua comprensione e la solidarietà come via della pace”

“La nuova Nunziatura è un segno della missione internazionale della Santa Sede e della sua sollecitudine per la comunità cattolica in questa Nazione, come per il bene di tutto il popolo della Malesia. Il nostro incontro ci ricorda l’importanza sia delle relazioni diplomatiche che dei valori religiosi per la costruzione dell’armonia e della pace nella famiglia umana”. Lo ha detto oggi l’arcivescovo Giovanni Angelo Becciu, sostituto della Segreteria di Stato, all’inaugurazione della nuova Nunziatura apostolica a Kuala Lumpur, in Malesia. “Una Nunziatura apostolica può essere pensata come una sorta di canale – ha osservato mons. Becciu -. Essa permette che le premure, le preoccupazioni e le necessità delle comunità e delle Chiese locali possano essere condivise con il Papa e, reciprocamente, permette alla sua attenzione pastorale per tutte le aree del mondo di trovare effettiva espressione”. Infatti, “l’universale ministero del Papa è un’espressione della sollecitudine della Chiesa per l’intera umanità. Il suo contributo spazia dalla preoccupazione pratica per i poveri, all’aiuto nella sanità e nell’istruzione, all’arricchimento culturale, intellettuale e spirituale della società. Mentre rispetta la diversificazione delle competenze che si trovano nella sfera sociale, culturale ed economica, la Chiesa cerca di offrire visioni e valori utili nel promuovere la libertà, la giustizia e la pace all’interno della famiglia delle Nazioni”.

La Santa Sede, ha poi sottolineato il sostituto della Segreteria di Stato, “guarda con rispetto alla ricca diversità dell’eredità culturale e religiosa del popolo della Malesia. Come in altri Paesi con comunità multiculturali, tale diversità – piuttosto che un ostacolo alla solidarietà – può diventare uno stimolo positivo per un dialogo più intenso e per la reciproca comprensione. La costituzione federale della Malesia, mentre esprime l’importanza dell’Islam per l’identità nazionale, ha sancito i valori dell’eguaglianza e della libertà di religione. Questi fondamentali diritti umani sono delle pietre miliari perché venga assicurata l’armonia e l’amicizia tra genti di costumi e tradizioni differenti”. Infine, mons. Becciu ha ricordato “l’impegno della Chiesa nell’educazione dei giovani”, che “si pone al servizio, non solo della locale comunità cattolica, ma rappresenta anche un contributo al più vasto bene della società della Malesia. Una solida formazione incoraggerà quella cultura dell’incontro che privilegia il dialogo, la mutua comprensione e la solidarietà come via della pace”.