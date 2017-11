Lituania: mons. Grusas (Conferenza episcopale), “il Papa ha espresso il desiderio di visitare il nostro Paese”

Il vescovo di Vilnius, mons. Gintaras Grušas

“Abbiamo ricevuto dal nunzio la notizia che il Papa ha espresso il desiderio di visitare il nostro Paese. Siamo molto entusiasti di questo”. Lo ha detto ai giornalisti il presidente della Conferenza episcopale lituana, nonché arcivescovo di Vilnius, mons. Gintaras Grusas, a conclusione dei lavori dell’Assemblea plenaria, che si sono svolti nella capitale il 21-22 novembre. Non ci sono ancora date in calendario per questa visita, riferisce il sito dell’arcidiocesi di Vilnius. Sarà “un viaggio pastorale”, ha precisato mons. Grusas: “L’attenzione in tutte le visite del Papa è principalmente rivolta alle persone”. Nel 2018 la Lituania celebrerà il centenario dell’Indipendenza e la Chiesa cattolica ha deciso di dedicarlo alla Madre di Dio di Trakai, protettrice del Paese; sarà infatti anche il 300° anniversario dell’incoronazione della pittura della Vergine Maria in Trakai custodita a Siluva. In Assemblea, i vescovi hanno messo a punto “il programma delle celebrazioni”, che si apriranno il 7-9 dicembre prossimi con un congresso mariano, mentre l’11 febbraio 2018 i vescovi “consacreranno la Lituania al cuore di Maria Immacolata”. Secondo quanto riferisce la nota pubblicata oggi relativa ai lavori della Plenaria, i vescovi si sono occupati anche delle attività della Caritas, insieme al segretario generale Jorge Nuño Mayer. La plenaria, si legge ancora, “ha approvato le raccomandazioni metodologiche preparate dal ministero dell’Interno per la lotta contro la tratta di esseri umani”.