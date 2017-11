Giovani e sport: Scholas Occurrentes, domani a Roma il secondo appuntamento con “Futval”

Domani, 24 novembre, si terrà il secondo appuntamento nell’oratorio della basilica di San Paolo fuori le Mura a Roma con “Futval”, il programma educativo della Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes finalizzato a trasmettere i valori della solidarietà attraverso il calcio. “Il principale obiettivo del progetto educativo – pensato per agire direttamente sulla sensibilizzazione di giovani e bambini mediante lo sport – è quello di armonizzare lo sviluppo dei ragazzi che vivono in contesti disagiati, coinvolgendoli attivamente nelle proprie comunità”, si legge in una nota. Scholas Occurrentes nasce nelle periferie di Buenos Aires su impulso dell’allora cardinale Bergoglio e oggi è un’organizzazione internazionale di diritto pontificio presente in 190 paesi con una rete che comprende 446.133 scuole e reti educative religiose e laiche, sia pubbliche sia private, volta a promuovere la cultura dell’incontro per la pace attraverso l’educazione. Nei tre centri FutVal in Italia – a Como, Roma e Napoli – si adotta la metodologia del progetto per promuovere il “patto educativo” attraverso l’insegnamento del calcio. “Il lavoro è rivolto ai giovani ed è suddiviso in un’attività di base per bambini dai 5 ai 12 anni (polivalente, ludica, educativa, tecnico tattica) e in un’attività agonistica per ragazzi dai 13 ai 16 anni (condizionale, ludica, tecnicotattica, agonistica)”, spiega la nota.

Dalle 9 alle 13, i tecnici di associazioni sportive e scuole di calcio aderenti seguiranno il corso sulla formazione del calciatore dal titolo “Sviluppare la collaborazione” tenuto da Veronica Brutti, formatrice del Dipartimento Junior Aic e coordinato dal campione del mondo Simone Perrotta dell’Associazione italiana calciatori e Stefano Ghisleni, coordinatore tecnico del dipartimento Junior Aic e responsabile della formazione per il settore giovanile Uc Sampdoria. Il progetto proseguirà con altri due appuntamenti previsti per il 15 dicembre e il 26 gennaio 2018.