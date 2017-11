Festival Dottrina sociale: videomessaggio di Papa Francesco, “fedeltà all’uomo significa aprire gli occhi e il cuore ai poveri”

“La fedeltà a Dio e la fedeltà all’uomo convergono in un movimento dinamico che prende la forma del cambiamento di noi stessi e del cambiamento della realtà, superando immobilismi e convenienze, creando spazi e lavoro per i giovani e per il loro futuro”. Lo ha detto Papa Francesco nel videomessaggio rivolto ai partecipanti alla settima edizione del Festival della dottrina sociale della Chiesa, al via da oggi a Verona, indicando tre significati della fedeltà. “Fedeltà all’uomo significa uscire da sé per incontrare la persona concreta, il suo volto, il suo bisogno di tenerezza e di misericordia, per farla uscire dall’anonimato, dalle periferie dell’esistenza. Fedeltà all’uomo – ha aggiunto il Pontefice – significa aprire gli occhi e il cuore ai poveri, agli ammalati, a coloro che non hanno lavoro, ai tanti feriti dall’indifferenza e da un’economia che scarta e uccide, aprirsi ai profughi in fuga dalla violenza e dalla guerra. Fedeltà all’uomo significa vincere la forza centripeta dei propri interessi, interessi egoistici, e fare spazio alla passione per l’altro, respingere la tentazione della disperazione e tenere viva la fiamma della speranza”. Francesco ha auspicato un cambiamento “non solo quando le cose vanno male, ma anche quando tutto funziona bene e siamo tentati di adagiarci sui risultati raggiunti”. Ne è conseguenza l’invito ad “allargare il nostro servizio, rendere partecipi altri dei nostri progetti”, perché “dilatare gli spazi della creatività significa accogliere la sfida del cambiamento proprio per rimanere fedeli a Dio e all’uomo”. “Sembra una contraddizione – ha concluso -, ma la fedeltà è questo cammino che avvia dei processi e non permette che noi ci fermiamo negli spazi, spazi che ci difendono da ogni creatività, spazi che alla fine vanno nel senso del ‘si è fatto sempre così’”.