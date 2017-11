Festival Dottrina sociale: Mattarella, “guidare i cambiamenti restando fedeli ai valori costituzionali”

“Viviamo un tempo di cambiamenti profondi, e non dobbiamo averne timore, quanto, piuttosto, impegnarci per guidarli, restando, appunto sempre fedeli ai valori costituzionali”. Lo ha scritto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio per la settima edizione del festival della Dottrina sociale, al via da oggi a Verona. Nel testo della lettera, indirizzata a mons. Adriano Vincenzi, coordinatore dell’iniziativa, il Capo dello Stato ha considerato i temi affrontati nei quattro giorni di dibattito “un’agenda rilevante per il futuro del Paese”: “Dal tema dei territori a quello delle emergenze sociali, al valore dell’associazionismo per la coesione del Paese, il vostro dibattito contribuirà in modo positivo alla vita democratica della Repubblica”. Mattarella auspica che l’impegno personale di ciascuno e di gruppo punti “alla condivisione, aspirando a una società inclusiva e a uno sviluppo più attento alla persona”. Infine, il suo apprezzamento per “un’iniziativa che incoraggi i giovani a partecipare al cambiamento del nostro Paese in nome del bene comune, sviluppando modelli ancorati a virtù civiche, consolidando reti di solidarietà e di comunità, promuovendo l’equità”.