Epilessia: Lice, al via il concorso fotografico internazionale “Life is beautiful”. Candidature entro il 31 dicembre

Al via il concorso fotografico internazionale dedicato all’epilessia con il tema “Life is beautiful”. Lo annuncia la Lice (Lega italiana contro l’epilessia), la società scientifica di riferimento dei medici epilettologi italiani aderente alla International League Against Epilespy (Ilae) che ha promosso l’iniziativa sul sito. Il concorso, aperto a tutte le fasce d’età, è lanciato da Ilae per celebrare la prossima Giornata mondiale dell’epilessia, che si terrà il 12 febbraio 2018 in 120 Paesi del mondo. Candidature entro il 31 dicembre 2017. “Life is beautiful” è un tema che “lascia spazio all’immaginazione”, spiegano gli organizzatori, “per consentire ai partecipanti di raccontare in maniera libera e personale in che modo la vita possa essere bella nonostante l’epilessia”. L’epilessia è una malattia sociale che il Parlamento europeo e l’Organizzazione mondiale della salute hanno indicato come priorità in campo di ricerca e assistenza. Le persone con epilessia, a parte le problematiche di ordine diagnostico e terapeutico, per cui circa il 30% dei casi sono resistenti ai farmaci oggi disponibili, sono ancora oggi vittime di pregiudizi e discriminazioni a livello sociale, con limitazioni in vari ambiti: scuola, lavoro, guida, sport. Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale per l’epilessia, attraverso la sua Fondazione la Lice organizzerà eventi in piazza, incontri tra medici e pazienti e attività di informazione per sensibilizzare sulla patologia.