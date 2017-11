Dottrina sociale della Chiesa: Verona, questa sera il card. Tagle apre la settima edizione del Festival su “Fedeltà è cambiamento”

Sarà il card. Luis Antonio Tagle, arcivescovo di Manila e presidente di Caritas Internationalis, ad inaugurare questa sera, a Verona, la VII edizione del Festival della dottrina sociale della Chiesa con un intervento ispirato al tema “Fedeltà è cambiamento”. All’incontro, in programma alle 20.30 al Cattolica Center, parteciperanno anche mons. Giuseppe Zenti, vescovo di Verona, e Federico Sboarina, sindaco della città. La serata sarà aperta del video messaggio di Papa Francesco. “‘Fedeltà è cambiamento’ – spiega mons. Adriano Vincenzi, coordinatore del Festival – significa che non si guarda solo indietro, non ci si guarda solo attorno, ma si guarda in avanti”. “Con questa settima edizione – aggiunge – vogliamo cambiare la prospettiva: cosa succede se guardiamo al mondo in rapido cambiamento da un punto di vista differente? Non è un caso che proprio quest’anno ci sia una forte componente internazionale, a cominciare dall’apertura dei lavori affidata al card. Tagle. Ma parleremo anche di Africa, una terra strategica perché, oltre a dare il pane, è necessario formare le coscienze: solo allora ci può essere vera autonomia”. Tra gli appuntamenti internazionali in calendario, alle 10.15 di domani, venerdì 24 novembre, l’incontro su “Teoria e pratica: la dottrina sociale della Chiesa e il territorio” che vedrà fra i relatori mons. Moses Hamungole, vescovo di Monze in Zambia, mentre alle 16.30 nella tavola rotonda “Discernimento sociale cristiano: per una fedeltà che è cambiamento” guidata da Diego Alonso-Lasheras, della Pontificia Università Gregoriana, saranno presentate esperienze della Dottrina sociale della Chiesa in tutto il mondo, con interventi di docenti di dottrina sociale provenienti da Italia, Polonia, Inghilterra, Svizzera, Germania, Croazia, Slovenia, Zambia.