Diocesi: Pavia, giornata del Seminario. Don Diegoli (rettore), “farci carico del cammino di chi mette a disposizione della Chiesa la propria vita”

“Il Seminario è il tempo del paziente e lungo lavoro di crescita umana, spirituale, intellettuale e pastorale per giungere ad assentire consapevolmente al mandato che il Signore affida mediante la Chiesa”. Lo scrive don Davide Diegoli, rettore del Seminario di Pavia, nell’editoriale pubblicato sul settimanale diocesano “Il Ticino”, in occasione della giornata del Seminario, che ricorre domenica 26 novembre. “Dopo aver ricevuto in Seminario una formazione solida, ma ancora solo iniziale, il presbitero è chiamato per tutta la vita ad abitare stabilmente il crocevia dell’incontro del popolo di Dio con il suo Signore, imparando dal mistero di amore celebrato come fare della propria vita una offerta con amore”. Poi, uno sguardo alla Chiesa locale. “La giornata del Seminario che la Chiesa di Pavia celebra tradizionalmente nella solennità di Cristo Re – aggiunge il rettore – ci richiama a guardare con stima e misericordia i nostri pastori, che qui hanno mosso i loro primi passi, e a farci carico in ogni modo del cammino di chi intende mettere a disposizione della Chiesa, e quindi delle nostre comunità, tutta la propria vita”.