Diocesi: Nocera Inferiore-Sarno, con la solennità di Cristo re dell’universo prende il via la video rubrica “Acqua viva – Una Parola tra mille parole”

Un nuovo appuntamento settimanale, una nuova esperienza audiovisiva, un nuovo progetto della comunicazione diocesana di Nocera Inferiore-Sarno. Con la solennità di Cristo re dell’universo prende il via la video rubrica “Acqua viva – Una Parola tra mille parole”. Il commento al Vangelo della domenica sarà pubblicato sul sito internet www.diocesinocerasarno.it, sul canale Youtube diocesano e veicolato attraverso le pagine Facebook “Mensile Insieme” e “Mons. Giuseppe Giudice”. La pillola filmata sarà online ogni sabato e alla vigilia di una solennità. Il primo appuntamento vedrà in video il vescovo Giuseppe Giudice, a cui si alterneranno sacerdoti, religiose e religiosi, seminaristi e laici. L’accompagnamento per l’intero anno liturgico aiuterà anche a conoscere posti inediti della diocesi e le opere d’arte che impreziosiscono le chiese e arricchiscono i musei.