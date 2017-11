Diocesi: mons. Luezzi nuovo vescovo di Teramo-Atri. Il “benvenuto” della Conferenza Episcopale di Abruzzo e Molise

“A nome dei vescovi dell’Abruzzo e del Molise, esprimo profonda gratitudine al Santo Padre Francesco per aver nominato il nuovo vescovo di Teramo-Atri nella persona di mons. Lorenzo Leuzzi, finora vescovo ausiliare di Roma, che conosco personalmente da anni e stimo per le sue competenze e la sua attività pastorale soprattutto in ambiente giovanile e universitario”. Lo scrive mons. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto e presidente della Conferenza episcopale regionale di Abruzzo e Molise (Ceam), a seguito della nomina di mons. Leuzzi a vescovo di Teramo-Atri. “Mentre ringrazio ancora mons. Michele Seccia per il servizio da lui reso finora con fede, carità e saggezza pastorale quale vescovo di Teramo-Atri, oltre che per il contributo sempre significativo da lui dato alla Conferenza episcopale regionale – prosegue mons. Forte – esprimo la certezza che il nuovo pastore, ricco dell’esperienza e delle capacità che lo contraddistinguono, potrà fare molto bene per quella Chiesa, dalle profonde tradizioni religiose e dalla fede viva”. “Nell’assicurare la preghiera mia e dei confratelli vescovi, auguro ogni bene al caro vescovo Lorenzo e gli do con gioia il benvenuto nella Conferenza dei vescovi della Regione, contando sulla sua collaborazione anche per il comune servizio alle diocesi di Abruzzo e Molise. La Vergine Santa – conclude Forte – assista Lui e noi tutti nel nostro impegno a favore di quanti il Signore ha voluto affidarci”.