Diocesi: Modena, sabato 25 novembre “Chiesa-sport-cultura. Per un’educazione ai valori” con mons. Castellucci e don Albertini

Sarà “Chiesa-sport-cultura. Per un’educazione ai valori” il tema del convegno che si terrà sabato 25 novembre, a Modena, per iniziativa della Consulta diocesana per la cultura in collaborazione con Centro Sportivo italiano (Csi), Us Acli, Polisportiva giovanile salesiana (Pgs) e Anspi. Dalle 9.30, presso il salone della Città dei ragazzi, interverranno don Alessio Albertini, consulente ecclesiastico nazionale del Centro sportivo italiano (Csi) e l’arcivescovo di Modena-Nonantola, mons. Erio Castellucci. “Educare ai valori attraverso lo sport – si legge in una nota – è un modo per farsi capire anche da coloro che non professano la fede cristiana o non si sentono parte della Chiesa cattolica, ma condividono l’esigenza di una riflessione approfondita su temi nei quali sono in gioco la dignità dell’uomo, i valori della vita pubblica, la speranza per un futuro migliore”. Il convegno, spiegano i promotori, “sarà aperto dalle voci di alcune realtà del territorio, che porteranno la propria esperienza raccontando ‘buone pratiche’ nello sport, inteso come valido strumento per la crescita integrale della persona”.