Consumi: Coldiretti, “per il black friday il 54% degli italiani farà acquisti. Promozioni allargate ai mercati contadini”

“Nel weekend del black friday hanno deciso di fare acquisti il 54% degli italiani sotto la spinta delle promozioni e delle iniziative vantaggiose previste nei negozi, nei mercati e su Internet”. È quanto emerge da un’analisi Coldiretti/Ixè per l’apertura del Villaggio contadino sul lungomare Caracciolo, Rotonda Diaz a Napoli, dove “l’appuntamento con lo shopping conveniente – si legge in una nota – si estende per la prima volta alla tavola e per tutto il weekend lungo un percorso di quasi 1,5 chilometri di mercati, ristoranti ed esposizioni ad hoc sarà possibile acquistare direttamente dagli agricoltori, anche terremotati, le eccellenze del made in Italy ma anche gustare piatti da gourmet con tutti i menu a 5 euro preparati dagli agrichef”. Secondo l’indagine Coldiretti/Ixè, “per il black friday il 24% degli italiani farà acquisti solo in negozi, supermercati e mercati, il 17% sono online ed il 13% sia sul web che nel dettaglio tradizionale”. “Anche se si tratta di una iniziativa nordamericana nata già negli anni ’60 – spiega la Coldiretti – si sono moltiplicate anche in Italia promozioni commerciali per l’occasione che si allargano dal web ai grandi gruppi fino ai mercati contadini”. “La tendenza nazionale non è però quella di concentrare le offerte in un periodo limitato ma di spalmarle durante l’intero week end”, prosegue Coldiretti, secondo cui tra gli acquisti “più gettonati” ci sono tecnologia, abbigliamento, prodotti di bellezza e enogastronomia. Al primo black friday della tavola, organizzato dalla Coldiretti a Napoli, sarà presentato con 10mila agricoltori il nuovo censimento del patrimonio enogastronomico nazionale.