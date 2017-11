CongressoFidae2017: Toccafondi (Miur), “dai 272 milioni del 2013, oggi il fondo per le paritarie è in totale di 573,4 milioni”

“In questi quattro anni si sono compiuti molti passi verso la parità, ma contro l’ideologia occorre un cambiamento culturale. La scuola non è un mero insieme di nozioni da apprendere; tra i 6 e i 18 anni costituisce un percorso educativo di crescita complessiva della persona”. Ne è convinto Gabriele Toccafondi, sottosegretario al Miur, che nella prima sessione del congresso della Fidae (Federazione istituti di attività educative), “Quale scuola per il XXI secolo? Educatori e ragazzi del terzo millennio a confronto”, fa il punto sulla parità scolastica. “In una stagione e in un Parlamento con un tasso ideologico molto elevato – afferma – ci siamo trovati a dare ragioni su cosa sia la parità scolastica perché in materia c’è molta ignoranza o conoscenza per sentito dire. Occorre spiegare usando numeri, esperienza, cultura e la nostra Costituzione. Passi fondamentali sono sati fatti ma dobbiamo continuare a lavorare insieme”. Nel 2013-2014, spiega il sottosegretario Miur, “eravamo partiti con bilancio previsionale di contributo annuale statale alle scuole paritarie di 272 milioni di euro. Ora siamo riusciti a stabilizzare il fondo di 502 milioni mettendolo in sicurezza di qui in avanti”. In più, prosegue, “abbiamo aggiunto 50 milioni come fondo ad hoc per le materne e e un fondo stabile duraturo di 23,4 milioni di euro per la disabilità, 2 mila euro per ogni ragazzo, che vanno direttamente alla scuola”. Toccafondi tira le somme: “il totale è di 573,4 milioni, ma resta tanta strada da fare”.