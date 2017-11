CongressoFidae2017: Kaladich (presidente), “lavorare insieme per piena parità, è in gioco futuro nuove generazioni”

Si è aperto questa mattina a Roma il congresso della Fidae (Federazione istituti di attività educative), “Quale scuola per il XXI secolo? Educatori e ragazzi del terzo millennio a confronto” (fino a domani). Dopo la proiezione di un video che ha dato volto e voce ai “protagonisti” della scuola – alunni, insegnanti, genitori –, la presidente nazionale Virginia Kaladich ha affermato che la scuola “ha il compito non tanto di trasmettere nozioni ma di appassionare”. In Italia, ha ribadito, “manca una vera cultura della parità: occorre creare opportunità perché anche nel nostro Paese vi sia una vera libertà educativa”. “Il Papa, che abbiamo incontrato ieri – ha concluso prima di presentare il sottosegretario al Miur Gabriele Toccafondi, che farà il punto sulla parità nella prima sessione dei lavori – ci ha incoraggiati ad andare avanti perché è in gioco il futuro delle nuove generazioni, per questo ci ha invitato a non mollare”.