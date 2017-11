Avvenire: la prima pagina di domani 24 novembre. Violenza contro le donne, Papa e Terra dei fuochi, campi profughi in Uganda, colletta del Banco Alimentare

“Avvenire” dedica il suo titolo principale alla violenza contro le donne, in vista della giornata che si celebra sabato 25. L’editoriale è di Maurizio Patriciello sull’attenzione del Papa alla “Terra dei fuochi”. “Dobbiamo gratitudine a Francesco per averci donato l’enciclica ‘Laudato si” – scrive il sacerdote campano -. L’abbiamo letta e commentata tante volte. Essere venuti a conoscenza da ‘Avvenire’ che Francesco ha avuto l’ispirazione di scriverla nel sorvolare la Terra dei fuochi ci ha commossi. Il Papa ci guarda, il Papa ci segue, il Papa ci vuole bene. Il Papa si prende cura di noi. Al Papa occorre essere vicini, obbedire, dare ascolto. Il vescovo di Acerra, monsignor Antonio Di Donna, recentemente ha detto: ‘La Terra dei fuochi non è un luogo ma un fenomeno’. Un fenomeno che si estende dappertutto, anche se in Campania, grazie alla camorra e a una politica che non sempre è stata in grado di fare il suo dovere, è emerso con più evidenza, ci ha fatto più male”. La fotocronaca si concentra sulla preghiera guidata dal Pontefice per Congo e Sud Sudan, con un reportage di Anna Pozzi dai campi profughi dell’Uganda dove trovano rifugio molti sudsudanesi in fuga dalla guerra civile. Il titolo di taglio va al bonus bebè, che torna in gioco nella Manovra, dopo esserne uscito. Un ampio richiamo anche per la conclusione della fase diocesana del processo di beatificazione di don Luigi Sturzo. E, infine, l’annuncio della colletta del Banco Alimentare, prevista per sabato 25 novembre. Scrive Giorgio Paolucci: “Scende in piazza il popolo del bene. Non per protestare, ma per riscoprire la dimensione del dono. Ci sarà chi dona cibo per i poveri e chi dona tempo ed energie per raccoglierlo. Nella Giornata Nazionale della Colletta Alimentare saranno coinvolti 5 milioni e mezzo di consumatori-donatori e 145mila volontari, prevede il Banco Alimentare che dal 1997 promuove l’iniziativa, in una forma così elementare che la rende accessibile a tutti”.