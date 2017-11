Aids: Università Cattolica, domani a Roma i migliori esperti per fare il punto sul percorso di cura ottimale

Ad una settimana dalla Giornata mondiale dell’Aids che ricorre il 1° dicembre, si terrà domani nella sede di Roma dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (Centro Congressi Europa – ore 14), un confronto sull’organizzazione ottimale del percorso assistenziale delle persone con Hiv, dalla presa in carico del paziente alla gestione della patologia. “I progressi ottenuti in campo medico e scientifico – si legge in un comunicato – hanno trasformato l’infezione da Hiv in una patologia cronica e questo ha determinato una profonda rivisitazione del modello organizzativo assistenziale con l’adozione di strumenti volti a facilitarne la presa in carico delle persone sieropositive. Obiettivo dell’appuntamento, “Hiv dal libro bianco al patient journey verso una gestione ottimale del percorso assistenziale della persona sieropositiva”, valorizzare “questi aspetti peculiari attraverso un ‘itinerario’ contrassegnato dagli interventi di qualificati esperti. Introdurrà i lavori il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi. “Nell’ ambulatorio della Clinica di malattie infettive della Fondazione Policlinico universitario A. Gemelli – afferma Roberto Cauda, direttore dell’Istituto – la persona sieropositiva viene gestita, ormai da anni, attraverso una prescrizione della terapia antiretrovirale precisa e personalizzata”. A presentare questo percorso di cura saranno Antonella Cingolani e Simona Di Giambenedetto, ricercatrici della Clinica.