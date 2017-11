Agricoltura: Martina (ministro), nel Sud è “un pilastro cruciale sotto il profilo economico, sociale e ambientale”

“Questa iniziativa apre nuove possibilità allo sviluppo di un modello agricolo innovativo e inclusivo nelle aree del Mezzogiorno”. Lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, in occasione della presentazione, stamattina a Roma, del nuovo bando sperimentale “Terre Colte”, promosso dalla Fondazione con il Sud, in collaborazione con Enel Cuore onlus, per “valorizzare i terreni agricoli incolti, abbandonati o non adeguatamente utilizzati in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia”. “In questi territori – ha osservato Martina – l’agricoltura si sta dimostrando un pilastro cruciale non solo dal punto di vista economico, ma sotto il profilo occupazionale, sociale ed ambientale”. Infatti, ha aggiunto, “nell’ultimo anno i giovani impegnati in agricoltura nel Sud sono cresciuti del 13%, un dato molto importante, perché ci parla di futuro”. Per il ministro, poi va “sottolineato il coinvolgimento del Terzo settore in questo bando, perché le esperienze di agricoltura sociale che abbiamo tutelato con una legge ad hoc rappresentano una nuova forma di welfare che va valorizzata e sostenuta. Noi ci siamo”.