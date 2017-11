Agricoltura: Borgomeo (Fond. con il Sud), “strategico per il futuro un modello di sviluppo realmente sostenibile”

“Siamo convinti che il tema sia strategico per il futuro del Mezzogiorno perché riguarda la proposta di un modello di sviluppo realmente sostenibile per il nostro Sud. ‘Terre Colte’ significa anche questo: avere l’intelligenza di saper coniugare i cambiamenti di un mercato attento alle tradizioni del territorio con quelli di un nuovo ‘paradigma’ dello sviluppo, che vede al centro la comunità e la coesione sociale, i giovani e la conoscenza”. Lo ha affermato Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud, in occasione della presentazione, stamattina a Roma, del nuovo bando sperimentale “Terre Colte”, promosso dalla Fondazione con il Sud, in collaborazione con Enel Cuore onlus.

“Il bando Terre Colte guarda alle grandi possibilità offerte dal Mezzogiorno – afferma Patrizia Grieco, presidente di Enel Cuore – a partire dalle tradizioni e dal territorio, attraverso il coinvolgimento diretto delle comunità locali, delle associazioni e dei giovani. La partecipazione di tutti gli attori coinvolti è indispensabile per favorire l’affermazione di nuovi modelli di sviluppo, più inclusivi e sostenibili. In questa ottica, il bando rappresenta un’importante opportunità per supportare il rinnovamento del mondo agricolo, nonchè per aiutare i giovani a costruire il loro futuro nella propria terra”.