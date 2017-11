30° Ordinariato militare austriaco: mons. Marcianò (Italia), “secolarismo e fondamentalismo i due estremi che affliggono il tempo attuale”

“Secolarismo e fondamentalismo. Due estremi che affliggono il tempo attuale, presentandosi apparentemente come realtà infinitamente distanti, contrastanti: da un lato, la negazione di ogni religione; dall’altro, l’esasperazione della religione. In realtà, due estremi più vicini di quanto non sembri”. Lo ha detto ieri mons. Santo Marcianò, ordinario militare per l’Italia, in occasione del trentesimo anniversario della costituzione dell’Ordinariato militare austriaco, parlando a Wiener Neustadt delle “sfide della pastorale militare tra secolarismo e fondamentalismo”. “Il problema di fondo è, in realtà, l’individualismo che la secolarizzazione genera, esasperato da edonismo e relativismo contemporaneo: la ‘morte di Dio’ annunciata, nei decenni passati, da tanti intellettuali cede il posto a uno sterile culto dell’individuo”, ha aggiunto l’arcivescovo citando Benedetto XVI. Inoltre, mons. Marcianò ha ritrovato le radici del fondamentalismo nell’individualismo esasperato, “frutto, peraltro, di un’esasperata secolarizzazione. Paradossalmente, il fondamentalismo è come una secolarizzazione portata all’estremo”. Focalizzandosi sull’impegno dell’Ordinariato militare, ha affermato l’esigenza di “un’autentica ecclesialità”, che affianchi “lo sforzo di creatività pastorale”. “La globalizzazione dell’indifferenza, della violenza, dell’odio, dell’intolleranza, la globalizzazione del fondamentalismo e della secolarizzazione esigono una sorta di ‘globalizzazione della pastorale’ – ha sottolineato -. Non una pastorale uniforme, ma una pastorale che si sforzi di trovare punti di unità tra la Chiesa e il mondo militare, unità tra gli Ordinariati militari nazionali, unità all’interno della ‘famiglia militare’ in Europa”. Una capacità che deve essere propria di “Chiese sorelle”, “in quanto ci ritroviamo all’interno di quella realtà militare che vorremmo sempre più vedere come una vera e propria famiglia”.