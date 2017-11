Violenza sulle donne: Cisl Lazio, venerdì incontro con don Aldo Bonaiuto (Papa Giovanni XXIII) all’Università “La Sapienza” di Roma

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1999 e che ricorre il 25 novembre, la Cisl del Lazio, attraverso il proprio coordinamento femminile, organizza per venerdì 24 novembre, alle 15, un incontro presso l’Università La Sapienza di Roma (aula A Clinica oculistica – via Lancisi 2). Con questa iniziativa la Cisl del Lazio vuole offrire ai giovani studenti della Sapienza una occasione per conoscere e riflettere sulla violenza che viene esercitata sulle donne coinvolte nella tratta e sullo sfruttamento della prostituzione e, attraverso le testimonianze e l’operato della Comunità Papa Giovanni XXIII, invitarli ad aderire alla campagna “Questo è il mio corpo”, a sostegno della proposta di legge Bini, per inasprire le misure nei confronti dei cosiddetti “clienti” che alimentano profitti e malaffare criminale. Dopo l’introduzione curata da Ewa Blasik (coordinatrice Donne Cisl Lazio), partecipano al dibattito don Aldo Bonaiuto (responsabile Comunità Papa Giovanni XXIII), Liliana Ocmin (coordinatrice nazionale Donne Cisl), Barbara Calabrese (sociologa e criminologa dell’Università La Sapienza). Saranno presenti, per lasciare la loro testimonianza, alcune delle donne salvate dallo sfruttamento grazie all’opera della Comunità Papa Giovanni XXIII.